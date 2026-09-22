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Fon piyasasında yürütülen soruşturmalar ve para hareketlerine ilişkin tartışmalar devam ederken dikkatler yurt dışındaki şirket ve banka hesaplarına çevrildi.

Halk TV yazarı Bahadır Özgür, son yazısında hem Pusula Portföy yöneticileriyle ilgili para transferi iddialarına hem de Tera Yatırım bağlantılı isimlerin Londra’daki şirketinin bilançosundaki dikkat çekici değişime işaret etti.

LONDRA'DAKİ ŞİRKETTE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İngiltere Companies House kayıtlarına göre Gildencrest Capital Limited, 14 Nisan 2011’de Tera Europe Limited adıyla kuruldu. Şirketin adı 31 Ocak 2024’te Gildencrest Capital Limited olarak değiştirildi. Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen ise şirket kayıtlarında ayrı ayrı yüzde 25’ten fazla, yüzde 50’den az hisse sahipliğiyle “önemli kontrol sahibi” olarak yer alıyor.

Gazeteci Bahadır Özgür’ün aktardığı bilanço verilerine göre şirketin 2024 yılında yaklaşık 6,8 milyon sterlin olan nakit varlığı, 2025’te 58 milyon sterline çıktı.

Böylece şirketin kasasındaki nakit miktarı bir yılda yaklaşık 9 katına yükselirken, net artış 51,2 milyon sterlin oldu. Özgür, bu tutarın yazının yayımlandığı tarihteki hesaplamayla yaklaşık 3 milyar 348 milyon TL’ye karşılık geldiğini belirtti.





Gazeteci Bahadır Özgür'ün yazısı şu şekilde;





''Fon vurgununda milyarlarca liranın nerelerde olduğu merak ediliyor. Buna dair ilk ipuçları da çıkmaya başladı.

Savcılık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, skandalın pimini çeken Pusula'nın yöneticileri Muhammet Yarız ile Serdar Turhan'ın, İsviçre'deki banka hesaplarına toplam 4 milyar liraya yakın bir para transfer edildi.

Tera Yatırım'ın sahibi Emre Tezmen ile babası Oğuz Tezmen'in sahibi olduğu Londra'daki finansal hizmet şirketinin bilançosundaki nakit hareketliliği de dikkat çekiyor.

Baba-oğul, 2011 yılında Londra'da Tera Europe Limited adıyla bir forex şirketi kurdu. Şirketin adı 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildi. Uzun süre şirketin finansal varlıklarında ciddi bir hareketlilik görünmüyor.

Ancak 2025 yılında büyük bir nakit akışı yaşandı. Şirketin kasasında 6.8 milyon Sterlin nakit varken, 2025 yılında tam 9 kat artarak nakit varlığı 58 milyon Sterlin'e (3.8 milyar lira) fırladı. Net nakit artışı 51.2 milyon Sterlin. (3 milyar 348 milyon TL)

Buna karşın şirketin finansal yükümlülükleri de aynı dönemde 5.5 milyon Sterlin'den 51.6 milyon Sterlin'e ulaştı. Buradaki artış ise 10 katı buluyor.

Yani şirketin kasasına giren devasa nakit artışı, yeni dış borçlar veya grup şirket borçları sayesinde gerçekleştiği anlaşılıyor.

İşte bilançosu uzun süre durgun olan şirketin, nakit varlığında bir yıl içindeki bu olağanüstü büyüme şüphe uyandırıcı.

Bunun şüpheli olup olmadığı, ancak yetkili kurumların araştırması ile ortaya çıkar. Savcılığın fon soruşturmasında MASAK, kişisel hesapların yanında şirketler arasındaki trafiğini de incelediğinde bu sorunun yanıtını öğreneceğiz.

Lakin, en yaygın para aklama yöntemlerinden birisinin 'loan-back' denilen, 'kendi parasını borç gibi göstermek' olduğunu hatırlatalım. Yabancı ülkeler veya offshore bölgelerinden gelen para sanki üçüncü şahıs borcu veya grup şirketi kredisi gibi sokulup kasada nakit olarak gösterilerek finansal sisteme sokulur.

Tezmenler'in geçmişi ve şu anda Türkiye tarihinin en büyük 'fon vurgunu' yaptıkları düşünüldüğünde, Londra bağlantısı önemli hale geliyor.''





