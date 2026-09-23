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Sermaye piyasalarını sarsan ve aralarında Tera, Pusula, Hedef ve Bulls gibi önemli finans gruplarının yer aldığı fon soruşturmasında çarpıcı bir tesadüf gün yüzüne çıktı. Hakkında işlem yasağı ve tasfiye kararı verilen Bulls grubunun, soruşturmanın patlak vermesinden hemen önce MasterChef Türkiye şampiyonunun kurduğu gıda markasıyla milyonluk bir ortaklığa imza attığı anlaşıldı.

SORUŞTURMA ÖNCESİ 25 MİLYONLUK 'BURGER' ORTAKLIĞI

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, fon krizinin patlak vermesinden kısa bir süre önce, 15 Eylül’de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dikkat çeken bir duyuru yapmıştı. Açıklamaya göre Bulls, White Burger Gıda Sanayi A.Ş. ile güçlerini birleştirerek "Bulls Gıda Ticaret A.Ş." adında yeni bir şirket kurma kararı aldı. Toplam 25 milyon TL sermaye ile kurulan yeni şirkette Bulls Girişim, yüzde 50’lik payı için 12,5 milyon TL'lik sermaye taahhüdünde bulundu.

MUTFAĞIN ŞAMPİYONU MASADA

Bulls'un gıda sektöründeki bu yeni ortağı ise MasterChef Türkiye'nin 2020 şampiyonu Şef Serhat Doğramacı. Kendi özel reçeteleriyle hazırladığı menüsüyle Moda'da serüvenine başlayan White Burger, 2026 yılı itibarıyla Türkiye'nin çeşitli illeri ve Irak'ın Erbil kenti de dahil olmak üzere toplam 30 şubelik geniş bir ağa ulaşmıştı.

İMZALARDAN İKİ GÜN SONRA GELEN ŞOK KARAR

Gıda sektöründeki bu sürpriz ortaklıktan sadece iki gün sonra, 17 Eylül'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) piyasalara bomba gibi düşen o kararı açıkladı. Yürütülen fon soruşturması kapsamında; Bulls Portföy’ün yanı sıra Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 ve Pardus'a ait TEFAS'ta işlem gören bazı fonların alım-satımı durdurularak tasfiyelerine karar verildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy Yönetimi'nin kilit isimlerinin malvarlıkları ve para hareketleri de donduruldu.

BULLS PATRONUNDAN 'SAADET ZİNCİRİ' SAVUNMASI

Olayların merkezindeki isimlerden Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, 23 Eylül'de savcılık karşısına çıktı. İfade işleminin ardından serbest bırakılan Akkaya'nın, şirketlerinin kamuoyunda "Ponzi" veya "saadet zinciri" olarak bilinen yasadışı fon yapılanmalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını savunduğu öğrenildi. Bulls cephesinden yapılan resmi açıklamada da Akkaya'nın, yönetimlerindeki fonlarda pay repo ve kredi işlemlerinin kesinlikle bulunmadığı yönündeki ifadelerine dikkat çekildi.