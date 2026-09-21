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Tera Portföy Yönetimi, fonlara yönelik pay iade talepleri ile devam eden tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, fonlara yönelik katılma payı iade emirlerinin kısa bir zaman diliminde olağanüstü şekilde yoğunlaştığı belirtildi.

İADE TALEPLERİ 300 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Tera Portföy, söz konusu iade taleplerinin toplamda yaklaşık 300 milyar TL büyüklüğünde bir çıkış talebine dönüştüğünü bildirdi.

Şirket, konuya ilişkin açıklamasında yatırımcıların yaşadığı zorluklar ve duyduğu endişeden üzüntü duyulduğunu belirtti.

"İLGİLİ KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Tera Portföy açıklamasında, sürecin yatırımcıların hakları gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırılması için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edildiği ifade edildi.

Şirket, fon iade talepleri ve ödeme süreçlerine ilişkin güncel durumun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandığını duyurdu.