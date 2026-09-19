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Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SPK'DAN İŞLEM YASAĞI KARARLARI GELMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce Katılımevim paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Pusula Portföy ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yasağı getirmişti.

Gündoğdu Gıda paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisi hakkında iki yıllık işlem yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

SPK ayrıca Katılımevim ve Gündoğdu Gıda hisselerindeki işlemler nedeniyle bazı fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma; Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ve 4 Mart-12 Haziran 2026, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat-8 Haziran 2026, Destek Faktoring pay piyasasında ise 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemleri kapsıyor.

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı.