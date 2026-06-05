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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Amedspor hakkında ortaya atılan transfer iddiaları futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Diyarbakır temsilcisinin teknik direktörlük görevi için adı geçen Sergen Yalçın'ın yanı sıra bazı önemli futbolcuları da transfer listesine aldığı öne sürüldü.

SERKAN REÇBER ÖNDERLİĞİNDE YENİ SEZON PLANLAMASI SÜRÜYOR

Kulübün yeni sezon yapılanmasında görev alan Serkan Reçber'in yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtilirken, Amedspor'un Süper Lig'de kalıcı olabilecek güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Yönetimin, tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan rekabetçi bir ekip kurmak için transfer çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

Yerel basında yer alan haberlere göre, teknik direktörlük koltuğu için Sergen Yalçın'ın adı Amedspor ile anılmaya devam ediyor.

Kulislerde konuşulan iddialara göre, transfer planlamasının netleşmesinin ardından deneyimli teknik adamın projeye dahil olabileceği öne sürülüyor.

Ancak kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.