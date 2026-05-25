Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

Futbol Direktörü Önder Özen'in siyah beyazlı yönetimin bilgisi dahilinde yürüttüğü süreçte gündeme sürpriz bir isim dahil oldu.

BEŞİKTAŞ NUNO ESPIRITO SANTO'YU GÜNDEMİNE ALDI

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu gündemine aldı.

AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

West Ham'ı Premier Lig'de küme düşmekten kurtaramayan 52 yaşındaki Portekizli teknik adamın kulüpten ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

WOLVES VE NOTTINGHAM FOREST'TA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Premier Lig'de özellikle Wolves ve Nottingham Forest ile başarılı dönemler geçiren Santo aynı zamanda Tottenham'da da kısa bir süre görev almıştı.

BAYERN MUNIH HAMLESİNİ ÇAĞRIŞTIRDI

Beşiktaş'ın bu hamlesi, Bayern Münih'in Burnley ile küme düştükten sonra takımın başına Vincent Kompany'i getirmesini çağrıştırdı.