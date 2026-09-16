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Petrokimya sektörünün öncü oyuncularından Sasa Polyester A.Ş., uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan son değerlendirmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimiyle kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings, şirketin uzun vadeli yabancı para kredi notunu 'CCC' seviyesinden 'B-' seviyesine yükseltti. Kuruluş, Sasa Polyester'in kredi notu görünümünü ise 'Durağan' olarak tescil etti.

SPEKÜLATİF KATEGORİDE BİR BASAMAKLIK İYİLEŞME

Kredi notunda gerçekleşen bu artış, Sasa Polyester’in kredi kalitesinde ve finansal dayanıklılığında spekülatif kategoride bir kademe iyileşmeye işaret ediyor.

Kredi derecelendirme standartlarına göre:

'CCC' notu: Yüksek temerrüt riski taşıyan ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan yapıları ifade ediyor.

'B-' notu: Hala spekülatif seviyede yer almakla birlikte, şirketin bir üst güvenli kategoriye geçtiğini gösteriyor.

Durağan görünüm: Fitch'in orta vadeli periyotta yeni bir not değişikliği beklentisinde olmadığını teyit ediyor.

YATIRIMCI ALGISINA OLUMLU KATKI

Finans piyasaları uzmanları, kredi notundaki bu yükselişin Sasa Polyester'in küresel pazarlardaki yatırımcı algısını güçlendireceğini vurguluyor. Kararın, şirketin yabancı para cinsinden borçlanma maliyetlerini düşürme ve uluslararası finansmana erişim kolaylığı sağlama noktasında kritik bir avantaj sunması bekleniyor.