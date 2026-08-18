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SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 7 milyar 185 milyon TL satış hasılatı elde edilmesi hedefiyle tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verdi. Şirketin yönetim kurulu kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Karar kapsamında SASA'nın mevcut ortaklarının rüçhan hakları tamamen kısıtlanacak. Sermaye artırımında çıkarılacak yeni payların tamamı ise halka arz edilmeksizin şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye satılacak.

SASA’NIN SERMAYESİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

SASA'nın halen 52 milyar 501 milyon 931 bin 146,27 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 60 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde artırılması planlanıyor.

Ancak sermaye artırımında çıkarılacak payların kesin nominal tutarı henüz belli değil. Artırılacak sermaye tutarı, Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanacak.

Bu nedenle sermaye artırımının ardından ulaşılacak toplam sermaye de satış fiyatının belirlenmesinin ardından kamuoyuna açıklanacak.

YENİ PAYLARIN TAMAMI ERDEMOĞLU HOLDİNG’E GİDECEK

Sermaye artırımı kapsamında çıkarılacak yeni payların tamamının Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılması kararlaştırıldı.

Satış işleminin halka arz yoluyla değil, Borsa İstanbul'un ilgili pazarında toptan satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Pay satış fiyatı da Borsa İstanbul'un ilgili prosedürüne göre belirlenecek.

SPK’YA BAŞVURU YAPILACAK

SASA yönetim kurulu, sermaye artırımına izin verilmesi ve düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmasına karar verdi.

SPK'nin ihraç belgesini onaylamasının ardından çıkarılacak payların satışı için mevzuata uygun şekilde belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanması planlanıyor.