Fırında kaşarlı mantar, özellikle mantar severlerin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Hem hafif hem de doyurucu olan bu yemek, hızlı hazırlanması sayesinde günlük yemeklerde veya özel davetlerde sıkça tercih ediliyor. Taze mantarların kaşar peyniriyle buluştuğu bu tarif, fırında eriyen kaşarın aromasıyla harika bir lezzet sunuyor. 4 kişilik porsiyonlar için ideal olan tarifi evinizde kolayca uygulayabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

4 kişilik fırında kaşarlı mantar için şu malzemeleri hazır bulundurun. 500 gram iri başlı beyaz veya kahverengi mantar, 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 1 adet büyük soğan, 3 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak bir tutam taze dereotu veya maydanoz.

MANTARLAR NASIL TERCİH EDİLMELİ, TEMİZLENMELİ VE HAZIRLANMALI

Mantar seçiminde en önemli nokta tazelik ve irilik derecesidir. Kapakları kapalı, beyaz ve sert dokulu, kokusuz mantarları tercih edin. Küçük ve yumuşak mantarlar bu tarif için uygun değildir çünkü dolgu malzemesini taşımakta zorlanır. Mantarları temizlerken suyun altında uzun süre tutmayın, çünkü su çeker ve lezzetini kaybeder. Bunun yerine nemli bir bez veya mutfak kağıdıyla nazikçe silerek toprak ve kalıntılardan arındırın. Saplarını hafifçe kırarak çıkarın ve içini kaşıkla hafifçe oyarak hazırlayın. Sap kısımlarını da ince ince doğrayıp harcınıza ekleyebilirsiniz.

Kaşar peyniri seçiminde yaş ve taze olanları tercih etmek önemlidir. İyi eriyen, tel tel çekmeyen ve bol yağlı kaşarlar fırında daha güzel sonuç verir. Rendelenmiş halde kullanmak dağılmasını kolaylaştırır. Mantarların içini hazırladıktan sonra önce hafifçe tuz ve baharat serpin. Ardından kaşar peynirinin bir kısmını mantarların içine doldurun. Üzerine kalan kaşarı bolca serpin ki fırında eriyerek güzel bir kapak oluştursun. Bu şekilde hem iç hem de üst kısım kaşarla kaplanmış olur.

Fırında kaşarlı mantarda baharat dengesi lezzeti belirleyen en önemli unsurdur. Tuz genel tadı dengelemek için yeterlidir. Karabiber ve pul biber hafif acılık, kekik ise karakteristik bir aroma katar. Toz kırmızı biber ise hafif tatlımsı bir renk ve tat verir.

Hazırlık aşamasında geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından ince kıyılmış sarımsakları ve mantar saplarını ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Baharatları ilave ederek harcı tamamlayın. Bu harcı mantar başlıklarının içine doldurun. Fırın tepsisine dizdiğiniz mantarların üzerine kalan rendelenmiş kaşarı yayın. Fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kaşar peyniri eriyip üzeri hafif kızarana kadar fırında tutun. Pişirme süresi mantarların büyüklüğüne göre değişebilir.



Bu tarifi yaparken mantarları fazla pişirmemeye özen gösterin, yoksa su salıp yumuşayabilir. Fırınınızı fanlı çalıştırırsanız kaşar daha eşit kızarır. İsteğe göre harca doğranmış yeşil biber veya domates de ekleyebilirsiniz. Servis sırasında üzerine taze dereotu veya maydanoz serperek hem görselliği hem de tazeliği artırabilirsiniz. Yanında yoğurtlu sos, salata veya közlenmiş sebzelerle sunduğunuzda tam bir öğün haline gelir.