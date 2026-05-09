Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde TÜVTÜRK döneminin ardından başlayacak olan TURKA devri için geri sayım hızlandı. 2027-2047 yıllarını kapsayan 20 yıllık yeni imtiyaz dönemi için yasal onay süreçlerinde son aşamaya gelindi.
TÜVTÜRK’ün yerini alacak: Araç muayene şirketinde yeni gelişme
Türkiye’nin araç muayene sistemini 20 yıl boyunca yönetecek olan MOI Ortak Girişim Grubu (TURKA), 15 Ağustos 2027’de direksiyonu devralmaya hazırlanıyor. İşte 16 milyon aracı ilgilendiren yeni sürecin detayları ve Danıştay’daki son durum...
2025 yılı başında gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biri olan araç muayene ihalesini, 1,72 milyar ABD doları teklif veren MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. Grup, yeni dönemde hizmetleri TURKA markası altında yürüteceğini duyurdu.
İşletme süresi 15 Ağustos 2027 – 15 Ağustos 2047 (20 Yıl) olarak belirtildi. Yaklaşık 1,72 milyar dolar (İki bölge toplamı) ihale bedeli açıklandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Rekabet Kurulu ve Milli Güvenlik değerlendirmeleri tamamlandı; şu an dosya Danıştay’ın görüş ve onay aşamasında.
TURKA, sadece bir isim değişikliği değil, teknolojik bir dönüşüm vaat ediyor. İcra Kurulu Üyesi Serhan Selman’ın açıklamalarına göre hedeflenen yenilikleri şu şekilde açıkladı:
"Lazer tarayıcılar ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri ile muayene sürelerinin, özellikle ağır vasıtalarda yarı yarıya indirilmesi hedefleniyor.Yeni dönemde muayene ücretleri, ek komisyon farkı alınmaksızın kredi kartı ile ödenebilecek.
Başlangıçta 249 sabit istasyonla hizmete girilecek. Mobil istasyon sayısının ise şartnamedeki sınırın çok üzerine (yaklaşık 200 adet) çıkarılması planlanıyor. Sadece motosikletlere hizmet verecek 11 adet butik muayene istasyonu açılacak.”
Yeni nesil istasyonlar sadece araç kontrolü yapmayacak; aynı zamanda toplumsal fayda odaklı tasarlanacak. Kurulacak tüm istasyonlar, olası bir afet durumunda hızla sahra hastanesine dönüşebilecek altyapıyla inşa ediliyor.
Yakın zamanda açılacak olan "örnek istasyon", bir Ar-Ge merkezi gibi çalışarak yeni teknolojilerin test sahası olacak. Süreç boyunca yaklaşık 4.500 kişilik bir istihdam yaratılması ve kadın çalışan oranının artırılması hedefleniyor.