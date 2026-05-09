Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek

Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek

Milyonlarca otomobil sürücüsünü heyecanlandıran düzenleme yolda. B sınıfı ehliyet sahiplerinin ek belge almadan 250 CC’ye kadar motosiklet kullanabilmesinin önü açılıyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 1

Türkiye’de ulaşımdan trafiğe kadar pek çok dengeleri değiştirecek yeni bir yasal düzenleme yolda. 2023 yılında B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 CC’ye kadar motosiklet kullanma imkanı tanıyan düzenlemenin ardından, şimdi de çıta yükseltiliyor.

1 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni taslakla birlikte, otomobil ehliyeti olanlar için motosiklet limitinin 250 CC’ye çıkarılması planlanıyor.

2 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 3

Mevcut sistemde 250 CC seviyesindeki motosikletleri kullanabilmek için ayrıca A2 sınıfı ehliyet alma zorunluluğu bulunuyor. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, milyonlarca B sınıfı ehliyet sahibi ek bir ehliyet belgesi çıkartma ve bürokratik işlemlerle uğraşma yükünden kurtulacak.

3 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 4

Bu adımın, özellikle şehir içi trafikte motosiklet kullanım oranını ciddi ölçüde artırması bekleniyor.

4 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 5

Düzenleme her ne kadar "sınavsız geçiş" gibi algılansa da güvenlik kriterlerinden ödün verilmiyor. B sınıfı ehliyetini 250 CC motosikletleri kapsayacak şekilde genişletmek isteyen sürücülerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen motosiklet direksiyon sınavında başarılı olmaları şart koşulacak.

5 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 6

Teorik sınavdan muaf tutulacak olan sürücüler, sadece uygulama sınavını geçerek mevcut ehliyetlerini bu yeni yetkiyle donatabilecekler.

6 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 7

Haziran ayında Meclis gündemini meşgul edecek yoğun yargı paketlerinin ardından parlamentonun tatile girmesi bekleniyor.

7 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 8

Bu nedenle, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması beklenen bu değişikliğin en erken yılın son çeyreğinde (Ekim-Aralık dönemi) yasalaşabileceği konuşuluyor. İçişleri Bakanlığı’ndan henüz resmi bir teyit gelmese de hazırlıkların sürdüğü kulis bilgilerinde yer alıyor.

8 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 9

Düzenleme sosyal medyada ve trafik uzmanları arasında geniş bir tartışma başlattı:

9 10
Milyonlarca sürücüye müjde: B sınıfı ehliyeti olanlar bu araçları sürebilecek - Resim: 10

Motosikletin trafik yoğunluğunu azalttığını ve ekonomik bir ulaşım alternatifi olduğunu savunarak bu tür kolaylaştırmaların teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor. Trafikteki motosiklet sayısındaki kontrolsüz artışın güvenlik risklerini tetiklediğini, eğitim ve denetimlerin gevşetilmemesi gerektiğini vurguluyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro