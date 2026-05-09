Anasayfa Ekonomi Altın rekora koşuyor, petrol geriledi: Gram, çeyrek, yarımda Kapalıçarşı'da güncel durum ne?

9 Mayıs Cumartesi günü piyasalarda dengeler değişti. ABD-İran hattındaki diplomasi trafiği petrol fiyatlarını 110 doların altına çekerken, Bitcoin 80 bin dolar barajını aşarak tarihi zirvelerini zorluyor. Gümüş ve Ons altın cephesinde ise "yeni rekor" sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek verilere çevrilmişken, Türkiye iç piyasasında hafta sonu mesaisi başladı. Özellikle düğün sezonunun yaklaşması ve yatırımcıların "güvenli liman" arayışı, Kapalıçarşı’daki altın talebini diri tutuyor.

Altının ons fiyatındaki stabil duruşa rağmen yurt içinde gram tarafında yukarı yönlü iştahın sürdüğünü gösteriyor.

Altın Fiyatlarında Kapalıçarşı Makası: Gram 6.900’ü Gördü

Bankalar arası piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki fiyat farkı yatırımcıyı şaşırtmaya devam ediyor.

İşte 9 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları:

Gram Altın

6.905 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 11.296 TL

Yarım Altın: 22.557 TL

Tam Altın: 44.943 TL
Cumhuriyet (Ata) Altını: 46.079 TL

Dövizde "Yatay Seyir" Tuzağı: Dolar ve Euro Ne Kadar?
Döviz kurları, haftayı kapattığı seviyeleri korumaya çalışsa da teknik analizler "fırtına öncesi sessizlik" uyarısı veriyor.

Dolar/TRY: 45,41 TL
Euro/TRY: 53,56 TL

Borsa İstanbul (BIST 100) 15 Bin Puan Sınırında

Haftayı 15.062 puandan kapatan Borsa İstanbul'da yatırımcıların odağı, önümüzdeki hafta açıklanacak olan şirket bilançolarında. Analistler, 15 bin puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni rekorların kapıda olduğunu belirtiyor. Ancak kar satışlarına karşı "stop-loss" (zarar kes) uyarısı yapılmaya devam ediliyor.

Brent Petrol Bugün Ne Kadar?

Brent petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerde mutabakat zaptı imzalanabileceğine dair haber akışıyla sert düştü.

Brent Petrol: 104,87 Dolar

Bitcoin Durdurulamıyor

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 2026 yılının en güçlü yükselişlerinden birini gerçekleştiriyor. 80.419 dolar seviyesine kadar tırmanan Bitcoin, hafta sonu işlem hacminde rekor kırıyor.

Bitcoin (BTC): 80.419 Dolar

Ons Altın ve Gümüşte "Kıymetli" Yükseliş
Güvenli liman arayışı hem sarı metalde hem de endüstriyel metal gümüşte karşılık buluyor. Ons altın 4.700 doların üzerinde kalıcılık sağlarken, gümüş ons başına 80 doları aşarak yatırımcısını sevindirdi.

Ons Altın: 4.715 Dolar
Ons Gümüş: 80,36 Dolar
Gümüş Gram (İç Piyasa): 117,17 TL

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

