Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ahmet Çakar'ın bahis iddiası milli takımı karıştırdı, "Montella istifa edecek"

Ahmet Çakar'ın bahis iddiası milli takımı karıştırdı, "Montella istifa edecek"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Gürcistan-Türkiye maçında 2 milli oyuncunun "Karşılıklı gol olur" diye bahis oynadıklarını ileri sürdü. Çakar, "Hatta Montella 'Bu şartlarda istifa ederim' dedi!" iddiasında bulundu.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ahmet Çakar'ın bahis iddiası milli takımı karıştırdı, "Montella istifa edecek" - Resim: 1

Ahmet Çakar, milli takımla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Çakar, Türkiye'nin deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendiği maçta 2 futbolcunun bahis oynadığını ileri sürdü.

1 6
Ahmet Çakar'ın bahis iddiası milli takımı karıştırdı, "Montella istifa edecek" - Resim: 2

"İki milli oyuncu bahis işinin içinde. Benim aldığım istihbarat, teyitli değil, Milli Takım’da oynayan, direkt oynayabilecek 2 oyuncu bahis işinin içinde.

2 6
Ahmet Çakar'ın bahis iddiası milli takımı karıştırdı, "Montella istifa edecek" - Resim: 3

Hatta Montella ‘Bu şartlarda ben istifa ederim’ demiş.

3 6
Ahmet Çakar'ın bahis iddiası milli takımı karıştırdı, "Montella istifa edecek" - Resim: 4

Şüpheli maç Gürcistan Türkiye maçı. Gürcistan-Türkiye. Futbolcuların adını söylemem.

4 6
Ahmet Çakar'ın bahis iddiası milli takımı karıştırdı, "Montella istifa edecek" - Resim: 5

Türkiye kazanır dese bir şey yok idari ceza alır. 'Karşılıklı gol olur’ oynuyorlar.

5 6
Ahmet Çakar'ın bahis iddiası milli takımı karıştırdı, "Montella istifa edecek" - Resim: 6

Direkt ‘Türkiye kazanır’ oynasalar fazla bir sorun yok, idari ceza alırlar. Ama bu yargının işine girer."

6 6
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro