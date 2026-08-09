Olay, sabah saatlerinde Taşağıl Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Derya Ülger ve Ada Yakut, serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.

Fırat Nehri’nde acı olay: 2 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Bir süre sonra iki kişinin suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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Jandarma, nehirde kaybolan Ülger ve Yakut’un bulunması amacıyla su altı ekiplerinden destek istedi. Bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda iki kişi sudan çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Ülger ile 5 yaşındaki Ada Yakut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.