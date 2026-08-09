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Kaynak: DHA

Olay, sabah saatlerinde Taşağıl Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Derya Ülger ve Ada Yakut, serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.

Bir süre sonra iki kişinin suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Jandarma, nehirde kaybolan Ülger ve Yakut’un bulunması amacıyla su altı ekiplerinden destek istedi. Bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda iki kişi sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Ülger ile 5 yaşındaki Ada Yakut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.