Emlak vergisine zam yolda: Kimler vergi ödemeyecek, kiralara yansıyacak mı?

“Örneğin bu yıl yıllık toplam 10 bin TL emlak vergisi ödeyen bir vatandaşın, 2027 yılında yaklaşık 15 bin TL ödeme ihtimali olabilir. Ancak bunu en doğru şekilde 2027 Ocak ayında bağlı bulundukları ilçe belediyelerinden öğrenebilirler.”