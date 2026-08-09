İl Sağlık Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi’+nde görev yapan 62 yaşındaki Mehmet Kömürcü, mesai saatlerinin dışında kalan zamanını Ürgüp ilçesindeki Boyalı köyü sınırlarında yer alan Hodul Dağı eteklerinde geçiriyor.
136 kovana ulaştı: Hobi olarak başladı, tescilli marka kurdu
Nevşehir’de çocukluğunda dedesinden ilham alarak hobi amacıyla arıcılığa başlayan Mehmet Kömürcü, kovan sayısını 136’ya çıkararak Kapadokya’nın endemik bitki zenginliğini tescilli bal markası haline getirdi.Kaynak: AA
Çocukken evlerinin bahçesindeki kovanlarla ilgilenen dedesini gözlemleyerek arıcılığa ilgi duyan Kömürcü, hobi olarak adım attığı bal üretiminde "Kapadokya Hodul Balı" adıyla marka tescili almayı başardı.
Okuduğu bir makalede Hodul Dağı’nın endemik bitki türleri bakımından oldukça zengin olduğunu öğrenen Kömürcü, başlangıçta yalnızca ailesinin tüketimi için üretim yapmayı hedefledi.
Balın kalitesini doğrulamak amacıyla yaptırdığı laboratuvar analiz sonuçlarının çevresinde duyulmasıyla yoğun taleple karşılaşan girişimci, zamanla kovan kapasitesini artırdı.
Bölgedeki flora zenginliğinin balın niteliğini doğrudan belirlediğini vurgulayan Kömürcü, arılarla vakit geçirmenin sağlığına da olumlu katkı sağladığını belirtti.
Üretim sürecine ilişkin detayları paylaşan Kömürcü, ilk kovanları edindiğinde kısıtlı bir üretim planladığını ancak süreçten keyif aldıkça işi büyüttüğünü ifade etti. Yaklaşık 9 yıldır bu faaliyetini sürdürdüğünü aktaran Kömürcü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dededen kalma merakımdan dolayı bu işi yapmaya karar verdim. Emekliliğe doğru işi düzene oturturum diyordum ama çok zevkli olmaya başlayınca, emeklilik öncesinde artırmaya başladım.”
“9 yıldan beri de gayet memnunum. Hem getirisi hem de doğal ürünü insanlara sunmak çok güzel. Cuma akşamı köy evimizde kalıyoruz. Cumartesi, pazar tamamen arının bakımıyla ilgileniyoruz.”
“Pazartesi sabahı buradan işimize gidiyoruz. Çarşamba ya da perşembe günleri yine daireden çıktığımda tekrar buraya geliyor, akşam ve sabah arıların bakımını yapıyorum. Yöremizde 1460 çeşit çiçek var, bunun 104'ü endemik.”
“Türkiye'nin en kaliteli ballarından birisi burada üretiliyor. Marka tescilimizi de aldık. Bunu emekli olunca çok daha büyüteceğiz, kovan sayısını 500-600'e çıkartacağız. Gurbetçilerimiz Almanya, İngiltere, Fransa'ya götürüyor.”
“İstanbul ve Ankara'ya da çok gidiyor. 600 kilo civarında bal hasadım var. Bu rekolte bana göre düşük ama şeker ya da herhangi bir katkı olmadığından düşük."
Kömürcü ayrıca, Hodul Dağı çevresinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan bal ormanı projesi kapsamında, üreticilere sağlanacak desteklerden faydalanmak üzere resmi girişimlerini tamamladığını kaydetti.