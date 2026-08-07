Kaynak: DHA

Olay, 6 Ağustos akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi sahilinde meydana geldi. Öne sürülene göre, denizde bir kişinin çırpındığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Akşam yapılan arama çalışmalarında herhangi birine ulaşılamadı. Çalışmalar ikinci günde de devam etti. İhbarın yapıldığı bölgede denizden ve kıyıdan arama-kurtarma çalışması başlattı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter ve 2 bot ile İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Ayrıca yine sahil güvenlik komutanlığına ait bir helikopter havadan su yüzeyini kontrol ederken DEGAK-13 Timi tarafından da dalış gerçekleştirildi. Büyükçekmece Koyu’nda kayıp olduğu değerlendirilen, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının süreceği öğrenildi.