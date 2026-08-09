Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, dosyaların bir araya getirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek bundan sonraki esas incelemenin ilk dosya üzerinden sürdürüleceğini aktardı. Dosyaların birleştirilmesiyle birlikte başvurunun nihai aşamaya daha hızlı ilerleyebileceği ifade edildi.