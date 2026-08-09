Anayasa Mahkemesi, memur emeklilerinin alamadığı 8 bin 77 liralık seyyanen zamla ilgili bireysel başvurularda dosyaların birleştirilmesine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı
Anayasa Mahkemesi, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zam dosyalarını birleştirdi. Yüksek Mahkeme'den çıkacak olumlu kararla maaşlara 25 bin lira eklenmesi ve geçmişe dönük ödemelerin yapılabileceğini belirtti.Kaynak: Diğer
Avukat Ali Erdem Gündoğan, kararın ardından sürecin hızlanabileceğini ve olumlu bir sonucun emekliler açısından önemli kazanımlar doğurabileceğini belirtti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen ödemeye ilişkin başvuruda dosyaların birleştirilmesine karar verdi. Söz konusu gelişme, yıllardır gündemde bulunan zam tartışmasının yargı sürecinde yeni bir aşamaya taşınması olarak değerlendiriliyor.
BAŞVURULAR TEK DOSYADA TOPLANDI
Erdoğan Süzer'in haberine göre, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan bireysel başvuru, 6 Ağustos 2026 tarihinde AYM’nin gündemine geldi.
Mahkeme, ikinci başvurunun daha önce açılmış olan 2026/7162 esas numaralı dosyayla birleştirilmesine hükmetti.
Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, dosyaların bir araya getirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek bundan sonraki esas incelemenin ilk dosya üzerinden sürdürüleceğini aktardı. Dosyaların birleştirilmesiyle birlikte başvurunun nihai aşamaya daha hızlı ilerleyebileceği ifade edildi.
GÖZLER AYM’NİN VERECEĞİ KARARDA
Davanın temelini, 2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli memurlara uygulanmaması oluşturuyor.
Başvuruda, görevdeki memurlar ile emekli memurların aynı yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuluyor.
Avukat Gündoğan, bu nedenle söz konusu artışın memur emeklilerine de uygulanmasının gerektiğini belirtti. AYM’nin başvuruyla ilgili vereceği kararın, milyonlarca memur emeklisinin gelirleri açısından doğrudan sonuç oluşturabileceği ifade ediliyor.
OLUMLU KARAR HALİNDE 25 BİN LİRALIK ARTIŞ İHTİMALİ
AYM’nin emekliler lehine karar vermesi durumunda, memur emekli aylıklarına yaklaşık 25 bin liralık seyyanen artış yapılabileceği öne sürüldü.
Bunun yanında Temmuz 2023’ten itibaren oluşan geriye dönük farkların da talep edilebilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.
Gündoğan, başvurunun daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla imza kampanyası başlattıklarını ve çok sayıda emeklinin kampanyaya katıldığını ifade etti.
Bunun yanında Temmuz 2023’ten itibaren oluşan geriye dönük farkların da talep edilebilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.