Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı

Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı

Anayasa Mahkemesi, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zam dosyalarını birleştirdi. Yüksek Mahkeme'den çıkacak olumlu kararla maaşlara 25 bin lira eklenmesi ve geçmişe dönük ödemelerin yapılabileceğini belirtti.

Kaynak: Diğer
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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 1

Anayasa Mahkemesi, memur emeklilerinin alamadığı 8 bin 77 liralık seyyanen zamla ilgili bireysel başvurularda dosyaların birleştirilmesine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 2

Avukat Ali Erdem Gündoğan, kararın ardından sürecin hızlanabileceğini ve olumlu bir sonucun emekliler açısından önemli kazanımlar doğurabileceğini belirtti.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 3

Anayasa Mahkemesi (AYM), memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen ödemeye ilişkin başvuruda dosyaların birleştirilmesine karar verdi. Söz konusu gelişme, yıllardır gündemde bulunan zam tartışmasının yargı sürecinde yeni bir aşamaya taşınması olarak değerlendiriliyor.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 4

BAŞVURULAR TEK DOSYADA TOPLANDI

Erdoğan Süzer'in haberine göre, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan bireysel başvuru, 6 Ağustos 2026 tarihinde AYM’nin gündemine geldi.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 5

Mahkeme, ikinci başvurunun daha önce açılmış olan 2026/7162 esas numaralı dosyayla birleştirilmesine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 6

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, dosyaların bir araya getirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek bundan sonraki esas incelemenin ilk dosya üzerinden sürdürüleceğini aktardı. Dosyaların birleştirilmesiyle birlikte başvurunun nihai aşamaya daha hızlı ilerleyebileceği ifade edildi.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 7

GÖZLER AYM’NİN VERECEĞİ KARARDA

Davanın temelini, 2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli memurlara uygulanmaması oluşturuyor.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 8

Başvuruda, görevdeki memurlar ile emekli memurların aynı yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuluyor.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 9

Avukat Gündoğan, bu nedenle söz konusu artışın memur emeklilerine de uygulanmasının gerektiğini belirtti. AYM’nin başvuruyla ilgili vereceği kararın, milyonlarca memur emeklisinin gelirleri açısından doğrudan sonuç oluşturabileceği ifade ediliyor.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 10

OLUMLU KARAR HALİNDE 25 BİN LİRALIK ARTIŞ İHTİMALİ

AYM’nin emekliler lehine karar vermesi durumunda, memur emekli aylıklarına yaklaşık 25 bin liralık seyyanen artış yapılabileceği öne sürüldü.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 11

Bunun yanında Temmuz 2023’ten itibaren oluşan geriye dönük farkların da talep edilebilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 12

Gündoğan, başvurunun daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla imza kampanyası başlattıklarını ve çok sayıda emeklinin kampanyaya katıldığını ifade etti.

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Anayasa Mahkemesi, emekli zammı davasında kritik karar aldı: Seyyanen zammın yolu açıldı - Resim: 13

Bunun yanında Temmuz 2023’ten itibaren oluşan geriye dönük farkların da talep edilebilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

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