Erdal Sağlam açıkladı: Enflasyonla mücadelede ‘imkansız’ olan ne?

Bunlarla birlikte enflasyonu indirmeye çalıştı ama başarılı olduğu söylenemez. Bakan Şimşek şimdi, "yaşanan büyük krizlere rağmen enflasyonla mücadelenin devam ettiğini" söylüyor ama gerçekten enflasyonla mücadele olduğu fikrine katılan sayısı çok az. Bu yıl sonunda enflasyonun hala yüzde 28-30 arasında kalması bekleniyor. Önümüzdeki yıl olmasa bile en geç 2028 ilkbaharında yeniden seçim olacağı düşünüldüğünde, enflasyonla mücadelenin uzun zamandır söylenen tek haneye inme hedefine, mevcut AKP iktidarında ulaşılması artık imkansız.