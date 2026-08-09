RTÜK’ün “Esra Erol’da” programı nedeniyle ATV’ye kestiği yaklaşık 8 milyon liralık ceza, Turkuvaz Medya’nın tepkisini çekti. Yayın grubundan yapılan açıklamada "Milli duruş sergileyen kanallar baskı altında" denildi.
RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi
Özellikle muhalif medyaya kestiği cezalarla gündeme gelen ve ölçüsüz cezalandırma yaptığı eleştirilerine maruz kalan RTÜK, bu kez iktidara yakın ATV'ye ceza kesince Turkuvaz Medya'nın tepkisini çekti.Aykut Metehan
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı nedeniyle verdiği yaklaşık 8 milyon liralık para cezası, Turkuvaz Medya ile RTÜK arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
A Haber’de yayımlanan yaklaşık 6 dakikalık analizde RTÜK’ün kararı eleştirilirken, geçmişte uygulanan yaptırımlara ve 17-25 Aralık sürecine göndermede bulunuldu.
RTÜK, Haziran 2026’da ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programındaki bir bölüm nedeniyle kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Yaklaşık 8 milyon liraya ulaşan cezanın gerekçesinde, programda bir çocuğun babasının belirlenmesine yönelik DNA testi üzerinden yapılan yayın yer aldı.
Kurul, söz konusu içeriğin çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ya da ahlaki gelişimleri açısından olumsuz sonuç doğurabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Bu gerekçeyle ATV’ye, ilgili yayın üzerinden yüzde 1 oranında idari para cezası kesildi.
Turkuvaz Medya'dan eski ceza hatırlatması
RTÜK’ün kararına Turkuvaz Medya cephesinden dikkat çeken bir karşılık geldi. A Haber’de yayınlanan analizde, geçmiş dönemlerde kanala verilen RTÜK cezaları yeniden gündeme getirildi.
Analizde özellikle 17-25 Aralık sürecine işaret edilerek, A Haber’in o dönemde yaklaşık 300 RTÜK yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.
Turkuvaz Medya’nın yayınında söz konusu yaptırımların, "milli duruş sergileyen medya kuruluşları" üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanıldığı öne sürüldü.
A Haber'den analiz videosu
A Haber’in analizinde yalnızca ATV’ye verilen ceza ele alınmadı. Televizyon yayıncılığı ile dijital mecralar arasındaki denetim farkı da tartışmaya açıldı.
Yayında RTÜK’ün televizyon kanallarını kapsamlı biçimde denetlediği belirtilirken, YouTube, Netflix ve TikTok gibi dijital platformların neden televizyonlarla aynı ölçekte denetlenmediği sorusu yöneltildi.