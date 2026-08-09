Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi

RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi

Özellikle muhalif medyaya kestiği cezalarla gündeme gelen ve ölçüsüz cezalandırma yaptığı eleştirilerine maruz kalan RTÜK, bu kez iktidara yakın ATV'ye ceza kesince Turkuvaz Medya'nın tepkisini çekti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 1

RTÜK’ün “Esra Erol’da” programı nedeniyle ATV’ye kestiği yaklaşık 8 milyon liralık ceza, Turkuvaz Medya’nın tepkisini çekti. Yayın grubundan yapılan açıklamada "Milli duruş sergileyen kanallar baskı altında" denildi.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 2

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı nedeniyle verdiği yaklaşık 8 milyon liralık para cezası, Turkuvaz Medya ile RTÜK arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 3

A Haber’de yayımlanan yaklaşık 6 dakikalık analizde RTÜK’ün kararı eleştirilirken, geçmişte uygulanan yaptırımlara ve 17-25 Aralık sürecine göndermede bulunuldu.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 4

RTÜK, Haziran 2026’da ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programındaki bir bölüm nedeniyle kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 5

Yaklaşık 8 milyon liraya ulaşan cezanın gerekçesinde, programda bir çocuğun babasının belirlenmesine yönelik DNA testi üzerinden yapılan yayın yer aldı.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 6

Kurul, söz konusu içeriğin çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ya da ahlaki gelişimleri açısından olumsuz sonuç doğurabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 7

Bu gerekçeyle ATV’ye, ilgili yayın üzerinden yüzde 1 oranında idari para cezası kesildi.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 8

Turkuvaz Medya'dan eski ceza hatırlatması
RTÜK’ün kararına Turkuvaz Medya cephesinden dikkat çeken bir karşılık geldi. A Haber’de yayınlanan analizde, geçmiş dönemlerde kanala verilen RTÜK cezaları yeniden gündeme getirildi.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 9

Analizde özellikle 17-25 Aralık sürecine işaret edilerek, A Haber’in o dönemde yaklaşık 300 RTÜK yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 10

Turkuvaz Medya’nın yayınında söz konusu yaptırımların, "milli duruş sergileyen medya kuruluşları" üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanıldığı öne sürüldü.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 11

A Haber'den analiz videosu
A Haber’in analizinde yalnızca ATV’ye verilen ceza ele alınmadı. Televizyon yayıncılığı ile dijital mecralar arasındaki denetim farkı da tartışmaya açıldı.

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RTÜK ATV'ye 8 milyon lira ceza kesti: ATV 'Baskı altındayız' dedi - Resim: 12

Yayında RTÜK’ün televizyon kanallarını kapsamlı biçimde denetlediği belirtilirken, YouTube, Netflix ve TikTok gibi dijital platformların neden televizyonlarla aynı ölçekte denetlenmediği sorusu yöneltildi.

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