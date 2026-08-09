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Galatasaray’ın tribün grubu ultrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrısının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir takım sosyal medya paylaşımları nedeni ile yürütülen soruşturma kapsamında; ultrAslan taraftar grubunun lideri olduğu bilinen Sebahattin Şirin (asıl adı Muzaffer Şirin) olan kişi hakkında 6222 sayılı kanun m.14,15(TCK m.220 kapsamında), TCK m.217/A ve TCK m.191 (uyuşturucu kullanma ) suçları nedeniyle gözaltı kararı verilmiştir ve şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

"DEVLET İÇİNDEN BİR GRUBUN FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞI DEDİKODULARINDA ADINIZ GEÇİYOR"

ultrAslan lideri Sebahattin Şirin, dün gece Adalet Bakanı Akın Gürlek’e hitaben kaleme aldığı mektupla dikkat çekti.

Şirin, Gürlek’e yönelik mesajında, devlet içerisindeki bir grubun Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna müdahale edeceği yönündeki iddialara dikkat çekerek, Bakan’ın tarafsızlığını koruması gerektiğini ifade etti.

Şirin’in Bakan Gürlek’e yönelttiği açık mektubun tam metni şu şekildeydi:

“Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz.”