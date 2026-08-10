Filistin Futbol Federasyonu, yaklaşık üç yıllık aranın ardından ülkede futbol faaliyetlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, uzun süredir durma noktasına gelen futbol organizasyonlarının yeniden hayata geçirileceği belirtildi.
"BİN ŞEHİT KUPASI" DÜZENLENECEK
Futbolun yeniden başlaması kapsamında ilk organizasyon olarak "Bin Şehit Kupası" turnuvası düzenlenecek.
Turnuvanın, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcu anısına gerçekleştirileceği açıklandı.
TURNUVA 4 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Filistin Futbol Federasyonu, "Bin Şehit Kupası"nın 4 Eylül tarihinde başlayacağını duyurdu.
Yaklaşık üç yıl sonra yeniden başlayacak futbol faaliyetleriyle birlikte ülkede spor organizasyonlarının kademeli olarak yeniden hayata geçirilmesi hedefleniyor.