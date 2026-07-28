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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir video yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı bayrağın altında aynı inançla mücadele ediyoruz. Mehmetçik vatanı korurken, Filenin Sultanları ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada en üst noktaya taşıdı. Milletler Ligi'nde elde ettiğiniz 2026 şampiyonluğu nedeniyle sizleri yürekten tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğu için hazırlanan özel video klibe de yer verildi.