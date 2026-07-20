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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar disiplin kuruluna taşındı.

Ferran Torres'in golüyle şampiyonluğa ulaşan İspanya'nın zaferi sonrası saha içinde gerginlik yaşandı.

FİNAL DÜDÜĞÜNÜN ARDINDAN ARBEDE ÇIKTI

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala'nın da dahil olduğu gerginlikte, Leandro Paredes ile İspanya cephesinden Rodri, Dani Olmo ve Gavi arasında tansiyon yükseldi.

Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, diğer futbolcular ve görevliler araya girerek olayların büyümesini önledi.

FIFA DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATTI

FIFA, maç raporlarının incelenmesinin ardından olası ihlallerle ilgili resmi soruşturma açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası final maçının raporlarının incelenmesinin ardından, FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca maç sonrası olaylarda meydana gelmiş olası ihlallerle ilgili soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.