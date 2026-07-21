CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikâp", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde gözaltına alındı.
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı
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