Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti

Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti

Dev finalin ardından sahada yaşanan gerginlik, şampiyonluk sevincinin önüne geçti.

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Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Ancak karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, tarihi finalin önüne geçti.

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Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti - Resim: 2

İspanya kupaya uzandı

New Jersey’de oynanan finalin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti - Resim: 3

Uzatmalarda sahneye çıkan Ferran Torres, 106. dakikada attığı golle İspanya’ya şampiyonluğu getirdi. Bu zaferle İspanya, 2010’un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası’nı kazandı.

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Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti - Resim: 4

Bitiş düdüğü sonrası tansiyon yükseldi

Hakemin son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sahada istenmeyen görüntülere yol açtı.

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Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti - Resim: 5

Paredes’in hareketi olay yarattı

Arjantinli futbolcu Leandro Paredes, yaşanan arbede sırasında Eric Garcia’nın boğazını sıktı. Tecrübeli oyuncunun daha sonra Gavi’ye yönelik fiziki müdahalesi olayların büyümesine neden oldu.

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Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti - Resim: 6

Kırmızı kart çıktı

Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic, yaşananların ardından Paredes’e kırmızı kart gösterdi. Teknik ekipler ve diğer oyuncuların araya girmesiyle olaylar güçlükle yatıştırıldı.

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Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti - Resim: 7

İspanya’nın şampiyonluk sevinciyle tamamlanan final, maç sonrası yaşanan bu gerginlikle uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

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