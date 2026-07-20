2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Ancak karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, tarihi finalin önüne geçti.
Dünya Kupası'nda maç bitti, tansiyon yükseldi: Parades'in tepkisi dikkat çekti
Dev finalin ardından sahada yaşanan gerginlik, şampiyonluk sevincinin önüne geçti.Kaynak: Diğer
İspanya kupaya uzandı
New Jersey’de oynanan finalin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı.
Uzatmalarda sahneye çıkan Ferran Torres, 106. dakikada attığı golle İspanya’ya şampiyonluğu getirdi. Bu zaferle İspanya, 2010’un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası’nı kazandı.
Bitiş düdüğü sonrası tansiyon yükseldi
Hakemin son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sahada istenmeyen görüntülere yol açtı.
Paredes’in hareketi olay yarattı
Arjantinli futbolcu Leandro Paredes, yaşanan arbede sırasında Eric Garcia’nın boğazını sıktı. Tecrübeli oyuncunun daha sonra Gavi’ye yönelik fiziki müdahalesi olayların büyümesine neden oldu.
Kırmızı kart çıktı
Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic, yaşananların ardından Paredes’e kırmızı kart gösterdi. Teknik ekipler ve diğer oyuncuların araya girmesiyle olaylar güçlükle yatıştırıldı.
İspanya’nın şampiyonluk sevinciyle tamamlanan final, maç sonrası yaşanan bu gerginlikle uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.