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2026 FIFA Dünya Kupası'nda hakem kararları tartışılmaya devam ediyor. Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF), Paraguay karşılaşmasında Michael Olise'ye gösterilen sarı kartın iptal edilmesi yönündeki talebi FIFA tarafından reddedildi.

Bu karar, kısa süre önce Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi nedeniyle gündeme gelen çifte standart tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

FIFA OLISE'NİN KARTINI KALDIRMADI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında FIFA'nın kararını açıkladı.

Deschamps, "Bu sabah FIFA'nın kararını aldık. Michael Olise'ye gösterilen sarı kartın geçerliliğini koruduğu bildirildi." ifadelerini kullandı.

Paraguay ile oynanan son 16 turu mücadelesinin uzatma dakikalarında Matias Galarza ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gören Olise'nin rakibine fiziksel temasta bulunmadığı savunulmuş, Fransa Futbol Federasyonu da bu nedenle kartın iptalini talep etmişti.

YARI FİNAL ÖNCESİ RİSK ALTINDA

FIFA'nın itirazı reddetmesiyle birlikte Michael Olise, Fas karşısında sarı kart görmesi halinde olası bir yarı final mücadelesinde forma giyemeyecek.

BALOGUN KARARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olise hakkında verilen karar, FIFA'nın kısa süre önce ABD Milli Takımı'nın yıldızı Folarin Balogun için aldığı tartışmalı kararı yeniden gündeme taşıdı.

Bosna Hersek karşısında doğrudan kırmızı kart gören Balogun'un otomatik bir maçlık cezası, FIFA Disiplin Kurulu tarafından disiplin talimatının 27. maddesi kapsamında bir yıllık deneme süresiyle ertelenmiş ve ABD'li futbolcu Belçika karşısında forma giyme hakkı kazanmıştı.

Söz konusu karar; Belçika başta olmak üzere birçok futbol otoritesi tarafından sert şekilde eleştirilirken, Fransa'nın yalnızca bir sarı kartın iptali yönündeki talebinin reddedilmesi FIFA'nın kararlarında tutarlılık olmadığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi