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Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un otomatik bir maçlık cezası FIFA tarafından askıya alındı. ABD'nin golcü oyuncusu böylece Dünya Kupası son 16 turundaki Belçika karşılaşmasında takımının formasını giyebilecek.

KIRMIZI KART ASKIYA ALINDI

Balogun, Bosna Hersek maçının 60. dakikasında Tarik Muharemovic'e yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görmüştü. FIFA turnuva talimatları gereği bu karar otomatik olarak bir maç men cezasını da beraberinde getirmişti.

Ancak FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi kapsamında disiplin kurulunun cezaların uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya alma yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin kullanılmasıyla Balogun'un cezası askıya alındı ve yıldız futbolcu Belçika karşısında oynama hakkı kazandı.

ABD'NİN EN FORMDA İSMİ

Turnuvada şu ana kadar çıktığı maçlarda etkili performans sergileyen Balogun, Paraguay karşısında iki gol atarken Bosna Hersek mücadelesinde de fileleri havalandırdı. Golcü futbolcu, forma giydiği her Dünya Kupası maçında en az bir gol katkısı yapmayı başardı.