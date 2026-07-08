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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabının açılış karşılaşmasında Fransa ile Fas, yarın yarı final bileti için sahaya çıkacak.

Boston Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Grubunu dokuz puanla zirvede tamamlayan Fransa, eleme turunda önce İsveç'i 3-0 mağlup etti, ardından son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Grubunu yedi puanla ikinci sırada bitiren Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 eledi. Afrika temsilcisi, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

İki ekip, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da oynanan yarı final karşılaşmasında da rakip olmuş, mücadeleyi 2-0 kazanan Fransa finale yükselen taraf olmuştu.

Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola'dan oluşan etkili hücum hattına sahip Fransa, turnuvada attığı gollerin 11'ini Mbappe ile Dembele'nin katkısıyla kaydetti.

Fransa'da kas sakatlığı yaşayan Aurelien Tchouameni ile Fas'ta adale problemi bulunan Ismael Saibari'nin karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.