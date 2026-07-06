Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026)

ABD’de açıklanan haziran ayı tarım dışı istihdam verisi, beklentilerin oldukça altında kaldı. 110 bin artış öngörülen veri yalnızca 57 bin olarak gerçekleşti. Son dört ayın en düşük istihdam artışı olarak kaydedilen bu gelişme, piyasalarda önemli bir etki yarattı.