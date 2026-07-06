Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026)

Küresel piyasalarda ABD’den gelen zayıf istihdam verileri altın fiyatlarında güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, iç piyasada da gram altın dikkat çekici seviyelere ulaştı

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 1

ABD’de açıklanan haziran ayı tarım dışı istihdam verisi, beklentilerin oldukça altında kaldı. 110 bin artış öngörülen veri yalnızca 57 bin olarak gerçekleşti. Son dört ayın en düşük istihdam artışı olarak kaydedilen bu gelişme, piyasalarda önemli bir etki yarattı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 2

FED Beklentileri Değişti

Zayıf istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı beklentilerinde gerileme yaşandı. Eylül ayına ilişkin faiz artırımı olasılığı yüzde 66’dan yüzde 50 seviyesine düştü. Faiz baskısının azalması, altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 3

Peki 6 Temmuz 2026 haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum ne?

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 4

Gram Altın


ALIŞ: 6.263,66

SATIŞ: 6.264,34

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 5

Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?


ALIŞ: 10.229,00

SATIŞ: 10.329,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 6

Tam Altın


ALIŞ: 40.746,00

SATIŞ: 41.096,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 7

Cumhuriyet Altını
ALIŞ: 41.797,00

SATIŞ: 42.429,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 8

ONS Altın Bugün Ne Kadar?

Ons altın satış fiyatı: 4.165,59 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Temmuz 2026) - Resim: 9

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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