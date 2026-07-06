Citroën’in alametifarikası olan konfor odaklı yaklaşım, 2026 model C5 Aircross Hybrid 145 MAX ile zirveye ulaşıyor. Tamamen yenilenen tasarımı, hibrit motorun getirdiği verimlilik ve son teknoloji sürüş destek sistemleriyle bu araç, gerçekleştirdiğimiz test sürüşünde C-SUV segmentindeki “konfor mu, teknoloji mi?” ikilemini ortadan kaldırıyor.
Yeni nesil C5 Aircross sahneye çıktı
Citroën C5 Aircross, e-DCS6 şanzımanı ve 145 beygirlik yeni hibrit gücüyle sessizliği konfora dönüştürüyor. C-SUV segmentinde kartlar yeniden dağıtılıyor.Kaynak: Diğer
Otomotiv dünyasında bazı markalar performansıyla, bazıları tasarımıyla öne çıkar. Citroën ise yıllardır farklı bir kulvarda ilerliyor; konforu merkeze koyuyor. Yeni nesil 2026 C5 Aircross ise markanın bu geleneğini korurken artık teknoloji, hibrit verimliliği ve modern yaşam beklentilerini de aynı potada eritiyor. Baştan aşağı yenilenen tasarımı, yeni altyapısı, zincir tahrikli motoru ve yeni nesil çift kavramalı şanzımanıyla C5 Aircross, markanın bugüne kadar geliştirdiği en olgun, en iddialı Citroën SUV'larından biri olmuş.
İncelememize konuk olan araç, Türkiye pazarındaki model ailesinin zirvesini temsil eden MAX donanım paketi. Ülkemizde PLUS ve MAX olmak üzere iki farklı seçenekle müşterilerle buluşan yeni C5 Aircross’un bu en üst versiyonu, markanın konfor ve teknoloji adına geliştirdiği tüm çözümleri bir arada sunan en donanımlı paket olarak öne çıkıyor.
Yeniakit'in haberine göre, ilk bakışta otomobilin tamamen yeni bir kimliğe kavuştuğunu görmek zor değil. Daha dik tasarlanan ön bölüm, yeni Citroën logosu, ince LED far grubu ve keskin gövde çizgileri sayesinde C5 Aircross artık çok daha güçlü ve premium bir duruş sergiliyor. Yan profilde uzayan siluet ve aerodinamik detaylar dikkat çekerken, arka bölümde kullanılan yeni LED stop tasarımı otomobilin genişliğini daha fazla hissettiriyor.
Asıl değişim ise kapıyı açtığınız anda başlıyor. İç mekânda kalite algısı belirgin şekilde yükselmiş. Kokpitin merkezinde yer alan 13 inç büyüklüğündeki dikey multimedya ekranı, yüksek çözünürlüğü ve hızlı çalışma yapısıyla günümüz beklentilerini karşılıyor.
Sorunsuz bir şekilde çalışan kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarına, sürücünün hemen önündeki 10 inçlik dijital gösterge paneli eşlik ediyor; bu panel tüm sürüş verilerini net, yalın ve gözü yormayan bir tasarımla ekrana taşıyor. Kokpitte yer verilen yumuşak dokulu malzemeler, şık kumaş detayları ve modern mimari sayesinde C5 Aircross, artık sadece yüksek konforuyla değil, hissettirdiği üst düzey kalite algısıyla da öne çıkan bir SUV olmuş.
Advanced Comfort koltuklar ilk oturuşta bunu hissettiriyor. MAX donanım seviyesinde hem sürücü hem de ön yolcu koltuğu elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Bununla da yetinmeyen Citroën, ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonlarını da sunuyor. Özellikle uzun yolculuklarda masaj özelliği sürüş yorgunluğunu ciddi anlamda azaltıyor. Yaz aylarında havalandırmalı koltuklar, kışın ise ısıtma fonksiyonu günlük kullanıma büyük konfor katıyor. Arka koltukta seyahat eden yolcular da unutulmamış. Isıtmalı arka koltuklar özellikle soğuk havalarda aile kullanımını çok daha keyifli hale getiriyor.
Yaşam alanı sınıfının güçlü taraflarından biri. 2.790 mm aks mesafesi sayesinde arka bölümde diz ve baş mesafesi oldukça başarılı. Büyük cam yüzeyleri kabini ferah gösterirken, yüksek oturma pozisyonu görüş açılarını artırmakla kalmıyor SUV kullanıcılarının sevdiği hakim sürüş hissini sunuyor.
Bagaj hacmi de ailelerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 565 litrelik bagaj, günlük kullanımın yanı sıra uzun tatillerde de yeterli alan sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında hacim 1.668 litreye ulaşıyor.
Geniş bagaj ağzı ve düz yükleme zemini, eşya yerleştirmeyi son derece pratik bir hale getiriyor. Aracın kaputunun altında ise markanın baştan aşağı yenilediği bir hibrit motor teknolojisi bulunuyor. Yeni nesil 1.2 litrelik turbo benzinli motor, tek başına 136 HP (100 kW) güç sağlarken; şanzımanın içine konumlandırılan 16 kW'lık (21 HP) elektrik motoru bu güce destek oluyor. Fabrika verilerine göre toplamda 145 HP (107 kW) güç ve maksimum 230 Nm tork üreten bu hibrit sistem, gücünü önden çekiş sistemiyle birlikte yeni geliştirilen 6 kademeli e-DCS6 çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla yola iletiyor.
Bu otomobilde özellikle iki teknik yenilik öne çıkıyor. İlki, yeni nesil motorun artık zincir tahrikli triger sistemi kullanması. Uzun dönem dayanıklılık ve bakım maliyetleri açısından bu önemli bir avantaj sağlıyor.
İkinci yenilik ise tamamen yeni geliştirilen e-DCS6 çift kavramalı şanzıman. Vites geçişleri son derece yumuşak. Hibrit sistemle uyumu başarılı. Özellikle şehir içinde elektrik desteğini hissettirmeden devreye alıyor ve sürüşü oldukça rafine hale getiriyor.
Performans beklentisi günlük kullanım odaklı. Fabrika verilerine göre C5 Aircross Hybrid 145, 0-100 km/s hızlanmasını 9,6 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız ise 201 km/s olarak açıklanıyor. Sportif bir SUV olma iddiası taşımıyor ancak şehir içi ve uzun yol kullanımlarında ihtiyaç duyulan performansı rahatlıkla sunuyor.
Aracın direksiyonuna oturduğunuz an, Citroën’in köklü konfor felsefesi kendisini anında belli ediyor. Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon geometrisi, bozuk zeminlerdeki darbeleri başarıyla süzüyor; böylece çukur ve kasis geçişlerinde kabin içinde sert sarsıntılar hissedilmiyor. Şehir içi hızlarında oldukça hafif olan direksiyon, sürat arttıkça güven veren bir ağırlığa kavuşuyor. Sınıf standartlarının üzerindeki rüzgâr ve yol yalıtımına, hibrit motorun özellikle düşük hızlarda sunduğu o sessiz sürüş deneyimi de eklenince kabindeki huzur katlanıyor.
WLTP verilerine göre ortalama tüketim 5,4 litre/100 kilometre seviyesinde. Test sürüşümüz boyunca şehir içi kullanımda 5,3-5,8 litre, uzun yolda ise 5 litrenin altına yaklaşan değerler görmek mümkün oldu. Hibrit sistem özellikle dur-kalk trafikte elektrik desteğini sık kullanarak tüketimi hissedilir şekilde aşağı çekiyor.
Donanım tarafında ise MAX paketi oldukça zengin. Adaptif hız sabitleyici, şerit konumlandırma ve takip sistemi, kör nokta uyarısı, trafik işareti tanıma sistemi, otomatik acil fren desteği, 360 derece çevre görüş kamerası, kablosuz telefon şarj ünitesi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, gelişmiş LED aydınlatmalar ve çok sayıda sürüş destek sistemi C5 Aircross'u teknolojik açıdan da iddialı hale getiriyor.
Citroën'in yeni C5 Aircross ailesi yalnızca bu hibrit versiyonla sınırlı değil. Modelin tamamen elektrikli ë-C5 Aircross seçeneği de ürün gamında yer alıyor.
Genel olarak 2026 Citroën C5 Aircross Hybrid 145 MAX, markanın bugüne kadar ürettiği en olgun SUV modellerinden biri olmayı başarmış. Geniş yaşam alanı, başarılı bagaj hacmi, düşük yakıt tüketimi, yeni zincir tahrikli motoru, yenilenen çift kavramalı şanzımanı ve sınıfında referans gösterilebilecek konfor seviyesiyle aile kullanımını ön planda tutanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Eğer önceliğiniz sportif sürüşten çok sessizlik, konfor, teknoloji ve ekonomik kullanım ise yeni C5 Aircross, C-SUV segmentinde mutlaka değerlendirilmesi gereken modeller arasında yer alıyor.
2026 Citroën C5 Aircross Hybrid 145 MAX, markanın bugüne dek banttan indirdiği en olgun SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş iç mekânı, kullanışlı bagajı, cimri yakıt tüketimi, yeni zincir tahrikli motoru ve yenilenen çift kavramalı şanzıman kombinasyonunun yanı sıra sınıfında standartları belirleyen konforuyla ailelerin radarına girecek çok güçlü bir seçenek.