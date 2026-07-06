Yeni nesil C5 Aircross sahneye çıktı

İncelememize konuk olan araç, Türkiye pazarındaki model ailesinin zirvesini temsil eden MAX donanım paketi. Ülkemizde PLUS ve MAX olmak üzere iki farklı seçenekle müşterilerle buluşan yeni C5 Aircross’un bu en üst versiyonu, markanın konfor ve teknoloji adına geliştirdiği tüm çözümleri bir arada sunan en donanımlı paket olarak öne çıkıyor.