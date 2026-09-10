FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Çin, Berlin'de karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Fransa, Çin'i 90-61 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Fransa, karşılaşmanın ilk periyodunu 25-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmadaki etkisini artıran Fransızlar, soyunma odasına 48-31'lik üstünlükle gitti.
Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan Fransa, son bölüme 70-48 önde girdi ve karşılaşmayı 29 sayı farkla 90-61 kazandı.
JOHANNES VE SALAUN'DAN 15'ER SAYI
Fransa'da Marine Johannes ve Janelle Salaun 15'er sayıyla galibiyette öne çıkarken, Gabby Williams 14, Leila Lacan ise 12 sayı kaydetti.
Çin'de Han 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Yang 19 sayıyla mücadele etti.
YARI FİNALDE RAKİP BELÇİKA YA DA ALMANYA
Çin'i turnuvanın dışına iten Fransa, Dünya Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Fransa, 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak yarı finalde Belçika-Almanya çeyrek finalinin galibiyle karşı karşıya gelecek.