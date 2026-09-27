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Kaynak: AA

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Mali ve İdari Genel Kurul Toplantısı'nda, kulübün mali tablosuna ilişkin veriler paylaşıldı. Kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla mevcut varlıkları ve borç yükümlülükleri hakkındaki raporu üyelerin bilgisine sundu.

KISA VE UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER DETAYLANDIRILDI

Vodina'nın aktardığı verilere göre, kulübün mali yapısındaki borç dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 17 milyar 265 milyon lira

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 10 milyar 556 milyon lira

Toplam Borç: 27 milyar 821 milyon lira

DENETİM KURULU'NDAN İBRA ÖNERİSİ

Denetim Kurulu raporunun okunmasının ardından Mehmet Vodina, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasını kapsayan mali dönemin idari ve mali açıdan ibra edilmesini genel kurul üyelerinin onayına sunduklarını ifade etti.