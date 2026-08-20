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Sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyet ile yara aldı. Özellikle savunma hattında yaşanan aksaklıklar sarı lacivertli yönetimi transfer konusunda harekete geçirdi.

Milan Skriniar ve Nathen Ake'nin arkasına direkt 11'de oynayabilecek bir oyuncu arayan sarı lacivertliler aradığı ismi Akdeniz temsilcisinde buldu.

PAZARLIKLAR BAŞLADI: KAPI 10 MİLYON EURODAN AÇILDI

Fenerbahçe, geçen sezon gösterdiği başarılı performansın ardından Ümit Akdağ’ı renklerine bağlamak çalışmalara başladı. Alanyaspor’un ise genç yıldızı için kapıyı 10 milyon eurodan açtığı aktarıldı. İki takım arasında pazarlık sürüyor.

ASLAN’IN DA RADARINDAYDI

Geçen sezon Akdeniz temsilcisi ile 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ, sezonu 2 gol 2 asistle tamamladı. Akdağ'ın gösterdiği başarılı performansın ardından adı şampiyonluk yaşayan takımlarla anılmaya başlandı. Galatasaray ve Trabzonspor'un da Ümit Akdağ için girişimleri oldu fakat sonuç çıkmadı.

2015'TE CHELSEA AKADEMİSİNE GİTMİŞTİ

Ümit Akdağ 2015'te altyapısından yetiştiği Steau Bükreş'ten Chelsea akademisine gitmişti. Başarılı savunmacı daha sonra Alanyaspor alt yapısına geçti. Sırasıyla Göztepe ve Toulouse forması giyen Ümit Akdağ, geçtiğmiz sezon Alanyaspor'a geri dönmüştü.