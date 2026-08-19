Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Omar Fayed'in ayrılığı resmiyet kazandı.
FENERBAHÇE OMAR FAYED'İN AYRILIĞINI AÇIKLADI
Sarı-Lacivertli kulüp, 2023 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcunun Frosinone'ye kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed’in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Kariyerinin yeni döneminde İtalya Serie A’da mücadele edecek. Omar Fayed’e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."
FENERBAHÇE'DE RESMİ MAÇA ÇIKAMADI
Omar Fayed, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından farklı ülkelerde kiralık olarak forma giydi.
Mısırlı futbolcu sırasıyla Sırbistan ekibi Novi Pazar, Belçika temsilcisi Beerschot ve Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandı.
Bu süreçte Fenerbahçe A Takımı ile resmi karşılaşmada görev yapamayan Fayed, Sarı-Lacivertlilerden bonservisiyle ayrıldı.
FROSINONE İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME
Frosinone de Omar Fayed transferini resmen duyurdu. İtalyan ekibi, Mısırlı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.