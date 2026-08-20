TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi geride kaldı.
Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı?
MasterChef Türkiye 2026'da sezonun ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı geride kaldı. 19 Ağustos Çarşamba akşamı mangal konseptiyle tezgah başına geçen yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde ilk eleme adayları belli oldu.Kaynak: Diğer
Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in yarışmacılardan mangal konseptinde 9 farklı tabak hazırlamasını istediği 19 Ağustos akşamında, kıyasıya bir lezzet yarışı yaşandı.
TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIMIN
Menüsünde Adana kebap, t-bone steak, kuzu pirzola, ciğer şiş ve karides ızgara gibi zorlu lezzetlerin yer aldığı 50 dakikalık etap sonunda, şeflerin oy birliğiyle gecenin galibi Kırmızı Takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ARMAĞAN’IN
Takım oyununu kaybederek siyah önlükleri giyen Mavi Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti.
Şeflerin Paris brest yapmalarını istediği 30 dakikalık kritik turun ardından, finale Muhammed ile Armağan kaldı.
Tabağı en çok beğenilerek bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Armağan oldu.
POTAYA GİDEN İLK İSİMLER: AYŞE VE KORAY
Gecenin sonunda yapılan oylamalarla haftanın ilk eleme adayları netleşti:
1. Eleme Adayı: Bireysel dokunulmazlığın sahibi Armağan, ilk eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi.
2. Eleme Adayı: Mavi Takım içerisinde gerçekleştirilen konsey oylaması sonucunda potaya giden ikinci yarışmacı Koray oldu.
Mavi Takım
Muhammed (Takım Kaptanı)
Şükran
Koray
Hasan Alp
Enes
Gül
Ayşe
Armağan
Recep
Simge
Kırmızı Takım
Şadi (Takım Kaptanı)
Nurten
Bahar
Tolga
Batuhan
Nilay
Kübra
Burçin
ŞirinGül
Eyüp Can