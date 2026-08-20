Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı?

Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2026'da sezonun ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı geride kaldı. 19 Ağustos Çarşamba akşamı mangal konseptiyle tezgah başına geçen yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde ilk eleme adayları belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi geride kaldı.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 2

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in yarışmacılardan mangal konseptinde 9 farklı tabak hazırlamasını istediği 19 Ağustos akşamında, kıyasıya bir lezzet yarışı yaşandı.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 3

TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIMIN

Menüsünde Adana kebap, t-bone steak, kuzu pirzola, ciğer şiş ve karides ızgara gibi zorlu lezzetlerin yer aldığı 50 dakikalık etap sonunda, şeflerin oy birliğiyle gecenin galibi Kırmızı Takım oldu.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 4

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ARMAĞAN’IN

Takım oyununu kaybederek siyah önlükleri giyen Mavi Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 5

Şeflerin Paris brest yapmalarını istediği 30 dakikalık kritik turun ardından, finale Muhammed ile Armağan kaldı.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 6

Tabağı en çok beğenilerek bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Armağan oldu.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 7

POTAYA GİDEN İLK İSİMLER: AYŞE VE KORAY

Gecenin sonunda yapılan oylamalarla haftanın ilk eleme adayları netleşti:

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 8

1. Eleme Adayı: Bireysel dokunulmazlığın sahibi Armağan, ilk eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 9

2. Eleme Adayı: Mavi Takım içerisinde gerçekleştirilen konsey oylaması sonucunda potaya giden ikinci yarışmacı Koray oldu.

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 10

Mavi Takım

Muhammed (Takım Kaptanı)

Şükran

Koray

Hasan Alp

Enes

Gül

Ayşe

Armağan

Recep

Simge

10 11
Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos 2026 Çarşamba takım dokunulmazlığını kim kazandı? - Resim: 11

Kırmızı Takım

Şadi (Takım Kaptanı)

Nurten

Bahar

Tolga

Batuhan

Nilay

Kübra

Burçin

ŞirinGül

Eyüp Can

11 11
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