Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı

Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı

Fenerbahçe, Rangers forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas Raskin’i transfer listesine ekledi. Orta sahada 6 ve 8 pozisyonlarında görev alabilen Raskin, Sarı-lacivertlilerin transfer hedefleri arasında.

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı - Resim: 1

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme Rangers formasi giyen Nicolas Raskin geldi.

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Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı - Resim: 2

İskoçya’da Rangers forması giyen Belçikalı futbolcu hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev alıyor.

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Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı - Resim: 3

Daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi’nde Sarı-lacivertlilere karşı forma giymiş ve 1 asist yapmıştı.

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Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı - Resim: 4

TEKLİF YAPILDI

Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak belirtilen futbolcu için ilk teklif yapıldı. İskoçya basınına göre; Fenerbahçe’nin Raskin için İskoç ekibiyle temasa geçtiği kaydedildi. Rangers’ın ise ilk etapta bu teklifi değerlendirmek istediği aktarıldı.

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Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı - Resim: 5

Rangers'ın 20 milyon euro civarı bir teklifi kabul edebileceği ifade edildi. Öte yandan 25 yaşındaki orta saha ile İtalya'dan Atalanta ve İngiltere'den Hull City de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 50 resmi maçta 7 gol atarken 9 da asist yaptı.

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Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı - Resim: 6

DÜNYA KUPASI’NDA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Nicolas Raskin, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda 6 maçta forma giydi.

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Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı - Resim: 7

Orta sahada başarıyla oynayan Raskin, 2 de asist yaptı. Yıldız orta saha, çeyrek finalde İspanya'ya elenen Belçika'da tüm maçlarda forma giydi.

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Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı - Resim: 8

LUKAKU İLE BULUŞACAK

Sarı-lacivertlilerde transfer listesinde yer alan Nicolas Raskin, Romelu Lukaku ile aynı takımda buluşabilir.

Raskin'in Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Belçikalı vatandaşı Lukaku ile takım arkadaşı olacak. Böylece iki futbolcunun uyum süreci de rahat aşılabilecek.

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