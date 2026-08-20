Fenerbahçe’den Raskin hamlesi: İlk teklif yapıldı

TEKLİF YAPILDI

Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak belirtilen futbolcu için ilk teklif yapıldı. İskoçya basınına göre; Fenerbahçe’nin Raskin için İskoç ekibiyle temasa geçtiği kaydedildi. Rangers’ın ise ilk etapta bu teklifi değerlendirmek istediği aktarıldı.