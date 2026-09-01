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Fenerbahçe’de 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda kadroda değişiklikler sürerken, takımdan ayrılması gündeme gelen Anderson Talisca konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Al Jazira ile transfer konusunda el sıkıştığı Brezilyalı oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe’de transfer çalışmalarında hareketlilik devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Lyon’u saf dışı bırakarak Devler Ligi biletini aldı. Fenerbahçe, Süper Lig’de ise Samsunspor karşısında 2-0 kazanarak Beşiktaş derbisi öncesinde puan kaybı yaşamadı.

Yönetim, 4 Eylül’de sona erecek yaz transfer sezonu kapanmadan önce kadroya birkaç oyuncu daha kazandırmayı ve mevcut yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’nin gündeminde Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu ve Malick Fofana gibi futbolcular bulunuyor. Ancak sarı-lacivertlilerde transfer edilecek oyuncuların yanı sıra gönderilmesi düşünülen futbolcuların durumu da yakından takip ediliyor.

Kadro planlamasında yer almayan oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe’de ayrılığı gündeme gelen futbolculardan biri Anderson Talisca oldu. Yaz transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun geleceği konusunda önemli bir karar aldı.

Sezona etkili bir başlangıç yapan Talisca’yla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe’nin bu kararında 10+4 yabancı oyuncu kuralının belirleyici olduğu belirtildi.

Yabancı oyuncu sayısını düşürmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin, Talisca’nın transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Transfer kapsamında Fenerbahçe’nin herhangi bir bonservis geliri elde etmeyeceği de ileri sürüldü. Brezilyalı oyuncunun Al Jazira ile resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, son gelişmeyle birlikte süreçte yeni bir belirsizlik ortaya çıktı.

Takvim’de yer alan habere göre Talisca’nın Fenerbahçe’den ayrılmayı istemediği ve kendisi için planlanan transfere karşı çıktığı öğrenildi.

Anderson Talisca, Süper Lig’in üçüncü haftasında Fenerbahçe’nin Samsunspor ile karşılaştığı maçta kadroda bulunmamıştı.

Sarı-lacivertli kulübün bu kararla ilgili açıklamasında, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerine yer verilmişti.

32 yaşındaki Talisca, Samsunspor karşılaşmasının kadrosuna alınmamasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak eşyalar değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Talisca’nın güncel piyasa değerinin ise 7 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.