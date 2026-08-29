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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’de Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Brezilyalı futbolcunun son durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

TALİSCA KAMP KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Anderson Talisca’nın bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca’nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.”

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Anderson Talisca’nın geleceğiyle ilgili son günlerde transfer iddiaları da gündeme gelmişti.

Fenerbahçe’nin, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Takımdan ayrılmak istemediği belirtilen Talisca’nın ise bu sürecin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

“İNSANLAR EŞYA DEĞİLDİR” PAYLAŞIMI

Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlar kullanılıp bir kenara atılacak eşyalar değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı, Fenerbahçe yönetimine gönderme olarak yorumlanmıştı.

GÖZLER FENERBAHÇE’NİN KARARINDA

Fenerbahçe’nin kamp kadrosuna dahil edilmeyen Anderson Talisca ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpte hem oyuncunun sağlık durumu hem de transfer sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.