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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçundan tutuklandı.

İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem, "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Erdem'in tutuklanmasına karar verdi.

KARARDA MALİ BAĞLANTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Tutuklama kararında, Kemal Cenk Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak yer almadığı belirtildi.

Erdem'in, şirketin kurucusu ve uzun süre tek pay sahibi ile hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu kaydedilen kararda, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile de ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu ifade edildi.

Kararda, DinamikPay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu aktarıldı.

"FİİLİ YÖNETİMDE ETKİLİ KİŞİ" DEĞERLENDİRMESİ

Dosya kapsamındaki ifadelerde Kemal Cenk Erdem'in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği belirtilen kararda, bu nedenle Erdem'in yalnızca "Ayşin Erdem'in eşi" sıfatıyla değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla uyumlu olmadığı ifade edildi.

Hakimlik, mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu ifade içeriklerini birlikte değerlendirdi. Kararda, Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emareler bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

ERDEM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kemal Cenk Erdem ise hakimlikteki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Erdem, savunmasında, "Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirketle ile benim herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, kaçma şüphesine ilişkin somut olguların mevcut olması, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kemal Cenk Erdem'in tutuklanmasına hükmetti.