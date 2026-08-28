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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’de Anderson Talisca’nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Talisca’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AL-JAZİRA İDDİASI SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe’de yabancı oyuncu kontenjanı ve kadro planlaması nedeniyle geleceği tartışma konusu olan Anderson Talisca’nın, Al-Jazira’ya transferi gündeme gelmişti.

Sarı-lacivertli yönetimin BAE ekibiyle anlaşmaya vardığı iddialarının ardından Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

“İNSANLAR KULLANILIP ATILACAK EŞYA DEĞİLDİR”

Takımdan ayrılmak istemediği belirtilen Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar kullanılıp bir kenara atılacak eşyalar değildir.”

Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı, Fenerbahçe yönetimine gönderme olarak yorumlandı.

KARARIN NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Fenerbahçe yönetiminin, Türkiye’de kalmak istediği belirtilen yıldız futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

Anderson Talisca’nın Al-Jazira transferiyle ilgili resmi sürecin nasıl ilerleyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği takip ediliyor.