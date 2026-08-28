Fenerbahçe’de Anderson Talisca’nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Bu gelişmenin ardından Talisca’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine gönderme: “İnsanlar eşya değildir” - Resim : 1

AL-JAZİRA İDDİASI SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe’de yabancı oyuncu kontenjanı ve kadro planlaması nedeniyle geleceği tartışma konusu olan Anderson Talisca’nın, Al-Jazira’ya transferi gündeme gelmişti.

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Sarı-lacivertli yönetimin BAE ekibiyle anlaşmaya vardığı iddialarının ardından Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine gönderme: “İnsanlar eşya değildir” - Resim : 3

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“İNSANLAR KULLANILIP ATILACAK EŞYA DEĞİLDİR”

Takımdan ayrılmak istemediği belirtilen Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar kullanılıp bir kenara atılacak eşyalar değildir.”

Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı, Fenerbahçe yönetimine gönderme olarak yorumlandı.

Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine gönderme: “İnsanlar eşya değildir” - Resim : 5

KARARIN NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Fenerbahçe yönetiminin, Türkiye’de kalmak istediği belirtilen yıldız futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

Anderson Talisca’nın Al-Jazira transferiyle ilgili resmi sürecin nasıl ilerleyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği takip ediliyor.