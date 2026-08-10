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Sarı-lacivertli yönetim, Suudi Arabistan ve ABD’den gelen astronomik teklifleri geri çeviren 33 yaşındaki golcü oyuncuyla el sıkıştı. Belçikalı yıldız ile yıllık 10 milyon Euro garanti ücret üzerinden 2 senelik prensip anlaşmasına varıldı.

BONSERVİS PAZARLIKLARINDA KRİZ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR

Futbolcu tarafıyla tüm pürüzleri gideren Fenerbahçe, İtalyan kulübü Napoli ile masadaki pazarlıklarını sürdürüyor. Transfer sürecinde yaşanan gelişmeler ise şöyle gelişti:

Pazarlıklara 15 milyon Euro talebiyle başlayan Napoli, yürütülen görüşmeler sonucunda beklentisini 12 milyon Euro seviyesine çekti.

İlk etapta 5-6 milyon Euro bandında bir teklif sunan Fenerbahçe yönetimi, masadaki rakamı yukarı çekerek transferi 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor.

LUKAKU’DAN KULÜBÜNE REST: "BIRAKIN FENERBAHÇE’YE GİDEYİM"

Transferin bir an önce noktalanmasını isteyen Romelu Lukaku ve menajeri, Napoli yönetimine baskıyı artırdı. İtalyan temsilcisinin kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli santrforun, "Bırakın beni, Fenerbahçe’ye gideyim" diyerek transferine izin verilmesini talep ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajerinin de İtalyan ekibine Fenerbahçe’nin sunduğu şartları kabul etmesi yönünde rest çektiği belirtildi.

İSTANBUL İÇİN BAVULLAR HAZIR

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Napoli formasıyla 7 maçta 1 gol kaydeden deneyimli forvet, ulusal takım düzeyinde ise formunu koruduğunu kanıtladı. 2026 Dünya Kupası’nda Belçika Milli Takımı ile 6 karşılaşmada 236 dakika süre alan yıldız isim, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sarı-lacivertli kulüp ile Napoli arasındaki bonservis pazarlıklarının hafta içinde nihayete ermesi bekleniyor. İtalyan kulübüyle son detayların da halledilmesinin ardından bavullarını toplayan yıldız golcü, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul’a gelecek.