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Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Portekiz basınından Record, transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan 27 yaşındaki Yunan santrforun geleceğine ilişkin kararını duyurdu.

BENFICA'DAN AYRILMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR

Pavlidis'in Benfica'da kalmaya sıcak baktığı ve Portekiz ekibinden ayrılmak için acele etmediği aktarılırken Yunan futbolcunun ancak Avrupa'nın büyük liglerinden birinden teklif gelmesi halinde değerlendireceği öne sürüldü.

MADDİ ŞARTLAR İKİNCİ PLANDA

Pavlidis'in geleceğine ilişkin kararında ekonomik şartlardan ziyade sportif hedeflerini ön planda tuttuğu ifade edildi.