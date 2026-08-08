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Yeni sezon öncesinde kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ismi ön plana çıktı.

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Belçikalı golcünün transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 6-7 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Lukaku'nun bonservisi için 6-7 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkmak istemediği belirtildi.

Napoli'nin beklentisinin ise daha yüksek olduğu ve İtalyan kulübünün transferden en az 10-12 milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflediği aktarıldı.

CHELSEA DETAYI PAZARLIĞI ZORLAŞTIRIYOR

Transferdeki önemli detaylardan birinin Chelsea ile Napoli arasındaki anlaşma olduğu öne sürüldü.

Chelsea, Napoli'nin Lukaku'nun satışından elde edeceği gelirin yüzde 40'ını alacak.

Bu nedenle Napoli'nin Belçikalı futbolcuyu daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında göndermek istediği ifade edildi.

LUKAKU'NUN AVUKATIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Fenerbahçe'nin transfer sürecinde Lukaku'nun avukatı Sebastian Ledure ile de temas kurduğu belirtildi.

Ledure'nin sarı-lacivertli yetkililere Napoli'nin oyuncunun ayrılığı konusunda büyük bir engel çıkarmayacağını ilettiği iddia edildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilecek gelişmenin ise Lukaku cephesinde yaşandığı aktarıldı. Belçikalı santrforun kariyerine Türkiye'de devam etme seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

SÜRECİ AZİZ YILDIRIM YÜRÜTÜYOR

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Lukaku transferiyle bizzat ilgileniyor.

Belçikalı yıldızın Napoli'den ayrılığının kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği belirtilirken Fenerbahçe'nin transfer için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.