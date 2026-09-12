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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından başlayan kriz sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün görevine devam ettiğini duyurduğu deneyimli teknik adam, takımın başında antrenmana çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.

FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli kulüp, antrenmandan İsmail Kartal'ın da yer aldığı kareleri paylaşarak deneyimli teknik adamın takımın başında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor."