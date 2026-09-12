Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından başlayan kriz sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün görevine devam ettiğini duyurduğu deneyimli teknik adam, takımın başında antrenmana çıktı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.

Fenerbahçe'de kriz çözüldü: İsmail Kartal antrenmana çıktı - Resim : 2

FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli kulüp, antrenmandan İsmail Kartal'ın da yer aldığı kareleri paylaşarak deneyimli teknik adamın takımın başında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor."