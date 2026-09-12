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Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasının ardından yaşanan gelişmelerde yeni bir karar çıktı. Roma karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklayan Kartal, kulübün yaptığı duyuruyla yeniden takımın başına geçti.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İsmail Kartal’ın görevinin başında olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli takımın Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına da Kartal yönetiminde devam edeceği bildirildi.

KARTAL SABAH SAATLERİNDE SAMANDIRA’YA GELDİ

Fenerbahçe’de görevine devam edeceği açıklanan İsmail Kartal, sabahın erken saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Kartal’ın tesislere gelmesiyle birlikte dün yaşanan istifa sürecinin ardından belirsizlik de sona ermiş oldu. Fenerbahçe’nin açıklamasına göre takım, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam edecek.

OĞUZ ÇETİN: “İSMAİL KARTAL DÜNDEN BERİ BURADA”

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de İsmail Kartal’ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Çetin, Kartal’ın dünden beri tesislerde olduğunu belirtti.

İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve kulübün önünü açmak amacıyla bu kararı aldığını söylemişti. Kartal, ekibiyle birlikte aldığı kararın ardından bir daha geri dönmemek üzere görevini bıraktığını ifade etmişti.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır” ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca takımın 13 Eylül Pazar günü saat 11.30’da İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edeceğini açıkladı.

AZİZ YILDIRIM’DAN İSTİFA SONRASI AÇIKLAMA

İsmail Kartal’ın istifa açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, Kartal’ın istifa kararından önceden haberdar olmadığını belirtti.

Yıldırım, Fenerbahçe camiasında son dönemde başkan, yönetim ve teknik direktörün yerine karar verilmesinin doğru olmadığını savunarak kulüp içerisindeki karar süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İsmail Kartal’ın yeniden görevinin başına dönmesiyle birlikte Fenerbahçe’de Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıkları teknik direktör yönetiminde sürdürülecek.