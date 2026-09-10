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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasretini Roma karşısında noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan lig aşaması ilk hafta maçında İtalya temsilcisiyle 1-1 berabere kaldı.

ROMA İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya istekli başlayan Fenerbahçe, ilk bölümde rakip kalede tehlikeler üretmesine rağmen aradığı golü bulamadı. Roma ise 38. dakikada Bryan Cristante'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

18 YIL SONRA İLK GOL ARCHIE BROWN'DAN GELDİ

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, 48. dakikada Archie Brown'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında 18 yıl sonra kaydettiği ilk gol oldu.

Eşitliğin ardından oyundaki baskısını artıran temsilcimiz, özellikle ikinci yarıda Roma kalesinde daha fazla etkili olmaya başladı. Konuk ekip de zaman zaman geçiş hücumlarıyla tehlike yaratırken mücadelede denge uzun süre bozulmadı.

GALİBİYET DİREKTEN DÖNDÜ

Maçın son bölümünde galibiyet golü için yüklenen Fenerbahçe, 85. dakikada gole çok yaklaştı. Levent'in kullandığı serbest vuruşta Skriniar'ın kafa vuruşu direkten döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra döndüğü gecede Roma karşısında bir puanla başladı.

FENERBAHÇE-ROMA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 1-1 ROMA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İspanyol hakem Manzano'nun ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Roma maçı başladı.

BARTUĞ SVILAR'I GEÇEMEDİ

11' Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Mason Greenwood topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra geriden destek veren Bartuğ'u gördü. Bartuğ'un sert şutunda kaleci Svilar gole izin vermedi.

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GOLE YAKLAŞTI

13' Fenerbahçe kontra ataktan tehlike yarattı. Takımını hızlı atağa kaldıran Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Svilar bir kez daha köşeye giden topu çelerek pozisyonu savuşturdu.

GREENWOOD CEZA SAHASINDA ŞUT AÇISI BULAMADI

15' Fenerbahçe baskısı sürüyor. Mason Greenwood bir kez daha ceza sahası içinde topla buluştu. Şut açısı arayan İngiliz yıldıza Roma savunması izin vermedi. Şutunda savunmadan seken topu Kerem'den önce Svilar kontrol etti.

Roma, Cristante’nin golüyle temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/zoGKVXXkCh — TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026

ROMA CRISTANTE'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

38' Roma atağında Malen ceza sahası dışında Cristante'ye pası aktardı. Cristante'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Roma 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-1 ROMA

GOOOOLLL! Archie Brown! Sol bekten geldi golünü attı! 18 yıl sonra gelen ilk Şampiyonlar Ligi golü! pic.twitter.com/hx1zl4Mk4a — TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026

FENERBAHÇE ARCHIE BROWN'UN GOLÜYLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

48' Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. Greenwood'un pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Archie Brown klas bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Skora denge geldi.

Kante’nin harika getirdiği topta Vedat Muriç çok net pozisyondan yararlanamadı. pic.twitter.com/s4M1Pts3Ah — TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026

VEDAT MURIQI NET BİR FIRSATTAN YARARLANAMADI

52' Golün ardından baskısını sürdüren Fenerbahçe net bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza sahası içinde Vedat Muriqi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak kaleyi zamanında terk eden Svilar Muriqi'nin açısını kapatarak şutu çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞUTUNDA SVILAR'A TAKILDI

65' Fenerbahçe ilk yarıda olduğu gibi bir kez Kerem Aktürkoğlu ile hızlı atağa çıktı. Kerem ceza sahasına girerken sol ayağıyla şutunu denedi. Ancak kaleci Svilar gole izin vermedi.

MALEN'IN ŞUTUNDA TOP ÜSTTEN DIŞARI GİTTİ

67' Roma'nın tehlikeli atağında ceza sahası önünde hızlı paslaşmalar sonunda Fenerbahçe savunmasının arkasına kaçan Malen topla buluştu. Malen'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

PENALTI KARARI SERBEST VURUŞ OLARAK DÜZELTİLDİ

69' Dybala'nın yerde kaldığı pozisyonda hakem Manzano ilk önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesiyle müdahalenin ceza sahası dışından yapıldığı tespit edildi ve Roma serbest vuruş kazandı.

Lukaku'nun bıraktığı topta Oğuz Aydın gole çok yaklaştı! pic.twitter.com/m4a8fPGH4K — TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026

LUKAKU VE OĞUZ GİRER GİRMEZ TEHLİKE YARATTILAR

72' Lukaku ve Oğuz Aydın oyuna girer girmez tehlike yarattı. Kerem ve Vedat Muriqi'nin yerine oyuna giren ikili ikinci gole çok yaklaştı. Lukaku'nun içeri çevirdiği topa gelişine vuran Oğuz Aydın kaleci Svilar'a takıldı.

FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI

85' Levent'in serbest vuruştan ortasında Skriniar kafayı vurdu. Top direkten geri döndü.