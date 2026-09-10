Plan yapacak olan vatandaşlar Meteoroloji verilerini takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji yeni haftayla birlikte yurt geneline gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji tarih verip uyardı: O illerde gök gürültülü sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin haritaları yurt genelinde sıcak ve güneşli havanın etkili olacağını gösterdi. Ancak yeni haftayla birlikte hava değişiyor. Tarih veren Meteoroloji günü gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.Dilek Taşdemir
PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR
Meteoroloji haritalarında yeni haftayla birlikte dikkat çeken bir değişim görülüyor
14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yurdun batı kesimlerinde hava durumu değişmeye başlayacak. Bazı bölgelerde sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
SALI GÜNÜ SAĞANAKLAR GENİŞLİYOR
15 Eylül Salı günü ise yağışların etkisinin daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahmin haritalarına göre salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun geniş bir kesiminde etkisini artıracak.
15 Eylül 2026 Salı: Yağışların alanı belirgin şekilde genişleyerek Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Göller Yöresi başta olmak üzere yurdun batı ve iç kesimlerinin büyük bölümünde etkisini artıracağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenen bölgeler ve tarihler şöyle:
14 Eylül 2026 Pazartesi: Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri), Kuzey Ege kıyıları ile batı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.