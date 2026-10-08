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Kaynak: AA

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, ilk bölümde salonda core ve dayanıklılık egzersizleri yaptı.

Sahaya geçilmesinin ardından koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular, çabukluk çalışmalarının sonrasında pas organizasyonları üzerinde durdu. Günün idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, Rize deplasmanı öncesindeki son antrenmanını yarın gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket edecek.