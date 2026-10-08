TFF'de bir istifa da VAR'dan: Ünlü hakem görevi bıraktı

'BEN DE SÜRECİ SİZLER GİBİ TAKİP EDİYORUM'

MHK soruşturmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Yaşar Kemal Uğurlu, "Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum.” dedi.