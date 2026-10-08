Türk futbolu, MHK soruşturmasıyla sarsılırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifalar peş peşe geliyor.
TFF'de bir istifa da VAR'dan: Ünlü hakem görevi bıraktı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda VAR Koordinatörü olarak görev yapan eski hakem Yaşar Kemal Uğurlu görevinden istifa etti.Furkan Çelik
TFF dün Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın istifasını açıklamıştı.
TFF'nin açıklaması:
"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TFF'de sular durulmazken bir istifa da bu kez VAR odasından geldi.
YAŞAR KEMAL UĞURLU İSTİFA ETTİ
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, görevinden istifa etti.
'PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIM'
İstifa gerekçesiyle alakalı açıklamalarda bulunan Uğurlu, son yaşanan süreçlerin kendisini psikolojik olarak yıprattığını bu sebeple istifa kararı aldığını ifade etti.
'BEN DE SÜRECİ SİZLER GİBİ TAKİP EDİYORUM'
MHK soruşturmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Yaşar Kemal Uğurlu, "Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum.” dedi.
KUMAR GÖRÜNTÜLERİ SONRASI HAKEMLİĞİ BIRAKMIŞTI
Yaşar Kemal Uğurlu, Kıbrıs'ta kumar oynadığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şubat 2025'te hakemliği bırakmıştı.
Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta düdük çalan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bırakmasının ardından VAR Koordinatörü olarak göreve getirilmişti.